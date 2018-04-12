В Нижнем Новгороде демонтируют троллейбусные линии на время фестиваля болельщиков FIFA 2018

Правительство Нижегородской области издало распоряжение о подготовке и проведении фестиваля болельщиков FIFA 2018. Документ размещен на сайте правительства, пишет NewsNN.

Фестиваль пройдет с 14 июня по 15 июля в Нижнем Новгороде на пл. Минина.

Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий поручено обеспечить оборудование контрольно-пропускных пунктов (рамки металлодетекторов, шатры, столики, баки для мусора, фан-барьеры) для досмотра граждан и направления потоков движения зрителей на прилегающих к территории проведения фестиваля улицах в пиковые дни работы. Также будет введена система аккредитации транспортных средств на территорию проведения фестиваля. Кроме того, администрации Нижнего Новгорода рекомендовано внести изменения в организацию дорожного движения, в том числе в прохождении регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта, и демонтировать троллейбусные коммуникаций в границах территории проведения фестиваля на период его подготовки и проведения.

Тестовое мероприятие планируется провести 12 июня в рамках празднования дня города.

Другим распоряжением облправительства определена организация тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который пройдет с 20 по 22 мая.