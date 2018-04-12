В центре соцобслуживания Рязанского сшили кукол из лоскутов

Мастер-класс «Кукла с подарочком» состоялся в центре социального обслуживания Рязанского района, который расположен на улице Зеленодольской. Об этом сообщил представитель учреждения.

— Участники мастер-класса узнали много нового и интересного об истории русских лоскутных кукол, об их значении в жизни наших предков. У каждого получилась своя замечательная кукла, дарящая тепло, радость и отличное настроение, — добавил представитель центра.

Напомним, что районный центр социального обслуживания расположен по адресу Зеленодольская, 4. (мю)