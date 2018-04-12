Ещё
В Кавказском районе украли деньги в процессе капитального ремонта многоквартирного дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кавказском районе украли деньги в процессе капитального ремонта многоквартирного дома 

Новая Кубань 42 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. Компании заплатили средства за невыполненные работы. Интересно отметить, что акты приемки были подписаны, средства перечислены в полном объеме. Будут ли в данной ситуации привлечены к ответственности и сотрудники уполномоченных государственных ведомств, не проконтролировавшие по каким-то немыслимым причинам полноту выполненных работ?
События развивались в г. Кропоткине.
Подрядная организация ООО «Эрбауэр» проводила капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 100 по ул. Гоголя.
В октябре 2017 года были подписаны акты выполненных работ. При этом часть из них по факту не была выполнена. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что подрядчик не произвел утепление дома. На эти цели выделялись 330 тыс. руб. Получается, что они оказались похищенными.
Заказчиком работ выступал НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Напомним, что средства, которые расходуются га данные работы, перечисляются в фонд гражданами, являющимися собственниками квартир.
В отношении заместителя директора подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Новая Кубань: последние новости
Сочинский «Бридж Резорт» назвал действия «Ревизорро» нарушением норм паспорта антитеррористической защищенности Кубанских полицейских не будут увольнять за супружеские измены, посещение «Макдональдса» и хмурые лица во внеслужебное время В Краснодаре с 23 апреля начнут выдавать льготные карты для катания на аттракционах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе146
Улюкаев удивил тюремным досугом69
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому107
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ88
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение