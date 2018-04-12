В Кавказском районе украли деньги в процессе капитального ремонта многоквартирного дома

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Компании заплатили средства за невыполненные работы. Интересно отметить, что акты приемки были подписаны, средства перечислены в полном объеме. Будут ли в данной ситуации привлечены к ответственности и сотрудники уполномоченных государственных ведомств, не проконтролировавшие по каким-то немыслимым причинам полноту выполненных работ?

События развивались в г. Кропоткине.

Подрядная организация ООО «Эрбауэр» проводила капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 100 по ул. Гоголя.

В октябре 2017 года были подписаны акты выполненных работ. При этом часть из них по факту не была выполнена. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что подрядчик не произвел утепление дома. На эти цели выделялись 330 тыс. руб. Получается, что они оказались похищенными.

Заказчиком работ выступал НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Напомним, что средства, которые расходуются га данные работы, перечисляются в фонд гражданами, являющимися собственниками квартир.

В отношении заместителя директора подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).