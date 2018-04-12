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Почему товары «эко» — лучше?
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Почему товары «эко» — лучше? 

АиФ Красноярск 42 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Интернете много рекламы товаров с приставкой «эко»: кожа, замша, различные продукты. Что она означает?
— Приставка «эко» означает, что товар безопасен, — объясняет консультант экологического фонда Александра Шурганова. — Что касается вещей, то в отличие от других кожзаменителей они состоят из слоя полиуретана и тканевой основы (хлопка). Не вызывают аллергии, у них нет неприятного запаха. Нося одежду из экокожи, не потеешь. Кроме этого, по внешнему виду её не отличить от натуральной.
С продуктами другая история. Чтобы еда была «эко», нужно, чтобы каждая стадия производства проводилась в идеальных экологически чистых и безопасных условиях. К примеру, овощи должны выращиваться в стерильном помещении, без химикатов, и даже привезти их в магазин нужно на экологически чистом транспорте.
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