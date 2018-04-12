На Гагаринском поле саратовцев поздравили академики космоса

Участники традиционного «космического» праздника на Гагаринском поле сегодня смогли увидеть запуск модели-копии ракеты «Восток». На месте приземления первого космонавта прошли торжества, посвящённые 57-й годовщине полёта человека в космос.

Тысяч людей апплодировали и мастерам парашютного спорта, которые выступили с показательными прыжками с вертолета МИ-2. Губернатор Валерий Радаев лично приветствовал участников праздничных мероприятий. — Каждая эпоха, озаренная яркими страницами свершений, выбирает лучших. И нам с вами, живущим в 21-ом веке, тоже хочется быть лучшими. Добиваться высоких целей, делать для своей страны, своей области много добрых и важных дел. Ведь сегодня уникальное время — время информационного и технологического прорыва, время добровольчества и гражданских инициатив! — отметил глава региона. На митинге «Время выбрало нас!» почетные гости из Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского подчеркнули, что судьба выбрала Саратовскую область космической точкой притяжения не напрасно. Почетный академик Российской академии космонавтики, герой России Сергей Нефедов подчеркнул, что ему выпала честь знать Юру Гагарина лично, и он всегда охотно делится этими воспоминаниями с молодёжью.

-На этом месте приземлился Гагарин, но здесь и точка его становления в жизни, здесь он учился, работал и встал на крыло. Время первых не прошло, оно будет всегда, чтобы наша страна всегда была первой, — подчеркнул академик. Его коллега Валерий Фаренков поздравил саратовцев от имени ветеранов космонавтики.