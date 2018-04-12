Реконструкцию многофункционального комплекса «ГЭС-2» в центре Москвы планируют завершить в 2020 г.

Реконструкцию многофункционального комплекса «ГЭС-2» в центре Москвы планируется завершить в 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Реконструкцию многофункционального комплекса «ГЭС-2» в центре Москвы планируется завершить в 2020 г. Разрешение на строительство, выданное Мосгорнаследием, предполагает работы по сохранению объекта культурного наследия. Срок действия разрешения — до июля 2020 г.», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что работы ведутся по адресу: Болотная набережная, вл. 15, корп. 1,2,4, стр. 6,7,8, Берсеневская набережная, вл. 16, стр. 5 (ЦАО, Якиманка).

«ГЭС-2 — выведенная из эксплуатации электростанция, объект культурного наследия регионального значения. Инвестор ведет реконструкцию здания под арт-центр. Общая площадь объекта — 38,8 тыс. кв. м, в комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. В обновленном здании разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией на 350 мест», — указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты, монолитных конструкций подземной части (паркинга), а также усиление существующих и монтаж новых металлоконструкций в реконструируемых корпусах.