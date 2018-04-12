Зачем русским внушают, что они хуже европейцев

На днях американский телеканал CNBC в ходе длительных псевдоисторических рассуждений вывел формулу: «Проблема Латвии является прямой угрозой всему НАТО , а причиной этому стали русские преступники, после развала СССР заселившие территорию бывшего постсоветского государства».

Такие выводы сделала авторитетный профессор Университета им. Джорджа Мейсона Луиза Шейли. Она объяснила, почему так исторически сложилось. «В советское время людям, которые только что вышли из тюрьмы, было запрещено жить в столицах. В то же время принимались попытки обрусить Прибалтику, поэтому этим преступникам разрешили жить в Риге. Позже Рига стала домом для большой русской общины, большинство из которой имели преступное прошлое», — заявила она.

Вопрос, почему именно русские виноваты во всех мировых бедах, уже не напрашивается. Он настолько набил оскомину, что нескрываемая русофобия уже напоминает жвачку с песком. Гораздо интереснее с точки зрения политтехнологий вопрос о качественном сравнении наций: почему русские якобы хуже европейцев? Для чего этот этностереотип программируется в сознании российских граждан?

История русофобских этностереотипов

Если читатель все ещё сомневается в распространении этностереотипа, что русские хуже европейцев, можно вспомнить некоторые цитаты, вброшенные в информационное пространство. Каждая — в своё время.

Например, Лермонтову, одному из поэтов, признававшихся в бесконечной любви к России , приписывались такие строки: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». На самом деле, стихотворение впервые всплыло спустя 30 лет после смерти поэта, в письме Элина издателя Петра Бартенева библиографу Ефремову.

Другая фраза, про русских, которые «только пьют и воруют» постоянно приписывается то Салтыкову-Щедрину, то Карамзину. На деле же никто из них к этой фразе не имеет отношения. Эти вбросы — далеко не единственные в неиссякаемом потоке русофобских манёвров. Зачем русским внушать, что они — хуже? Зачем упорно талдычить, что они — вечно немытые, пьяные, неулыбчивые, хамоватые, безынициативные и бесхребетные представители какой-то низшей нации, во всем уступающей таким благородным и холёным европейцам? Обратимся за ответом к психологии создания этнических стереотипов.

Зачем формируются стереотипы

Социальные психологи, изучая природу этнических стереотипов, отмечали их основную функцию как формирование основы национального характера.

В целом, стереотипы помогают человеку разобраться к многообразии народов и наций и сформировать некий свод норм взаимодействия с ними. Однако есть и подводные камни.

Так, система стереотипов очень похожа на детский калейдоскоп, через который каждый хотя бы раз смотрел в детстве. Это своеобразная система линз, через которые человек воспринимает реальность: они наслаиваются друг на друга, существенно искажая реальность.

Для кого придуманы

Надо понимать, что прежде всего, стереотип о плохих русских придуман для самих русских, поскольку муссируется он и в нашем информационном поле.

В первую очередь, такой стереотип необходим для грамотного снижения собственной самооценки. Когда человек подвергается воздействию этнического стереотипа, его мозг отправляет утверждение в своеобразный буфер, удерживая в памяти для дальнейшей обработки.

Затем в дело вступает механизм ретроспективной рационализации: человек сравнивает свое представление о национальности, к которой он принадлежит, и полученный стереотип. Внезапно гражданин находит несоответствие этих представлений, и его самооценка начинает снижаться. Таким образом, можно бесконечно внушать человеку, что он — «ленивый русский», и рано или поздно добиться результата.

Во-вторых, стереотипы способствует снижению качества когнитивных функций человека. Сам по себе стереотип создает упрощенную формулу или шаблон, по которому очень просто относиться к тем или иным этносам.

Мышление человека в сторону той или иной национальности упрощается по своеобразной стереотипной схеме, увеличивая коэффициент полезного действия. Кроме того, социальный и этнический стереотип, согласно исследованиям социолога Крысько, позволяет человеку не задумываться над действиями в той или иной социальной ситуации, а уже содержат в себе набор определенных действий.

Как это работает

СМИ, блогеры и всевозможные лидеры мнений отчаянно лоббируют некую идею хороших европейцев и плохих русских. Человек, впитавший и усвоивший этот социальный стереотип, радуется его простоте и начинает относиться к европейцам лучше, потому что они лучше себя ведут, и не любить русских, потому что они ведут себя плохо.

Также под влиянием стереотипов начинает активно работать психологический феномен «вера в справедливый мир», открытый Мелвином Лернером. Суть феномена заключается в безоговорочной вере в справедливость мира и в то, что в жизни люди получают то, что заслуживают: в зависимости от поступков или же личностных качеств.

Так, например, международная агрессия по отношению к России, унизительные санкции, информационные атаки со стороны западного мира и недопустимое дипломатическое самодурство становятся оправданными: русские — довольно скверный народ, а значит, они заслуживают такого к себе отношения.

Защита от влияния стереотипов

Несмотря на силу информационного воздействия, уберечь своё сознание от шаблонного мышления можно.

Первое правило: необходимо обдумывать и критично воспринимать поступающую информацию. Второе правило: смотреть всевозможные документальные фильмы и читать научную литературу, тщательно проверяя источник информации.

Следуя этим нехитрым техникам безопасности, каждый человек может создать своеобразный фильтр, который не пропустит ни один русофобский этностереотип и не даст политтехнологиям управлять собой.