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Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Перово приспособят под нужды маломобильных групп населения
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Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Перово приспособят под нужды маломобильных групп населения 

Агентство «Москва» 47 минут назад
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: „Мероприятия по приспособлению доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения в учреждениях департамента здравоохранения Москвы в рамках исполнения программы „Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 гг. “ в ГБУЗ „Детская стоматологическая поликлиника №46 Департамента здравоохранения города Москвы“ по адресу: ул. Новогиреевская, д. 17, район Перово, Восточный административный округ Москвы“, — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, детскую стоматологическую поликлинику №46 в районе Перово приспособят под нужны маломобильных групп населения.
»Создание в столице комфортных условий для жизни маломобильных групп населения, адаптация объектов под их нужды, обеспечение безбарьерного доступа в учреждения города — важная часть работы правительства Москвы. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, с каждым годом столица становится более комфортной для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 гг.» Детская стоматологическая поликлиника №46 будет приспособлена для доступа маломобильных групп населения», — пояснил он.
В пресс-службе отметили, что в поликлинике отремонтируют лестницу входной группы, установят наружные пандусы для маломобильных групп населения с ограждением, а также заменят напольное покрытие крыльца на бетонную плитку, препятствующую скольжению. Входной тамбур, пути передвижения внутри здания, а также дверные проемы будут расширены. На первом этаже здания предусматривается приспособление санузла для маломобильных групп населения.
«В рамках ремонта в поликлинике будут установлены системы средств информации и сигнализации об опасности. Комплексные системы предусматривают звуковую сигнализацию, визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения и мест доступности для маломобильных групп населения», — добавили в пресс-службе.
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