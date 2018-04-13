Тюменские аграрии увеличат посевы зерновых

ТЮМЕНЬ , 13 апр — РИА Новости . Общая посевная площадь в Тюменской области составит в текущем году более миллиона гектаров, что соответствует цифрам прошлого года; при этом аграрии планируют увеличить на 3 тысячи гектаров площадь посева зерновых и зернобобовых — до 683,4 тысячи, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых, а также картофеля в регионе выше потребности. Семена кукурузы и масличных аграрии традиционно закупают за пределами области. Также в этом году сделан акцент на увеличение посевных площадей под технические культуры до 52,3 тысячи гектаров", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что успешно идет работа по привлечению льготных кредитов на проведение посевной. Если в 2017 году было одобрено 39 заявок, в том числе 21 малому хозяйству, то в первом квартале 2018 года одобрены 55 заявок, в том числе 34 малым формам хозяйствования.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что посевную необходимо начать в установленные сроки, поэтому все вопросы должны быть решены своевременно. Сегодня сформированы рабочие планы, предварительная структура посевных площадей, ведутся проверки и взаимопроверки готовности машинотракторного парка, проводятся агрономические совещания по совершенствованию технологий полевых работ с привлечением представителей аграрной науки и опыта передовых хозяйств.

"Важно, чтобы предприятия получили необходимые ресурсы и не сорвали посевную. Все нужно провести в соответствии с утвержденными планами", — сказал глава региона.

Другие новости региона читайте здесь >>