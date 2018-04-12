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Уссурийская таможня задержала контрафакт на 250 миллионов
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Уссурийская таможня задержала контрафакт на 250 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
В первом квартале 2018 года сотрудники Уссурийской таможни предотвратили ввоз в страну около 40 тысяч единиц контрафактной продукции. Это почти в два раза больше, чем в первом квартале прошлого года.
Данную продукцию пытались доставить в Россию из Китая, сообщает UssurMedia. Через границу пытались незаконно провести обувь, шорты, мячи, часы, браслеты. Товары содержали известные товарные знаки, такие как: Nike, Adidas, Minnie Mouse, Reebok.
За незаконное перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, возбуждено семь административных дел.
Кроме того в первом квартале 2018 года вынесено 13 постановлений о назначении наказаний в виде конфискации предметов правонарушения и штрафов на сумму 285 тысяч рублей.
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