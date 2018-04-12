Уссурийская таможня задержала контрафакт на 250 миллионов

В первом квартале 2018 года сотрудники Уссурийской таможни предотвратили ввоз в страну около 40 тысяч единиц контрафактной продукции. Это почти в два раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

Данную продукцию пытались доставить в Россию из Китая , сообщает UssurMedia. Через границу пытались незаконно провести обувь, шорты, мячи, часы, браслеты. Товары содержали известные товарные знаки, такие как: Nike, Adidas, Minnie Mouse, Reebok.

За незаконное перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, возбуждено семь административных дел.

Кроме того в первом квартале 2018 года вынесено 13 постановлений о назначении наказаний в виде конфискации предметов правонарушения и штрафов на сумму 285 тысяч рублей.