Законодатели Тюменской области, Югры и Ямала обсудили исполнение поручений президента

Сергей Корепанов. «Раньше каждый сам по себе работал, сейчас мы эти вопросы координируем. Мы обсуждаем их здесь, и мы их будем обсуждать на Совете законодателей Уральского федерального округа, у полпреда. Наши три региона связывают и общие цели и общие задачи. Это и улучшение жизни населения, и развитие экономического потенциала», — конкретизировал спикер», — заявил председатель Тюменской областной Думы

Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков отметил, что необходимо создать системы оценки эффективности налоговых льгот и других преференций для реализации крупных инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса, а также цифровой отрасли.

По словам Сергея Корепанова, одним из важнейших направлений останется развитие малого предпринимательства и несырьевого экспорта. Для этого региональным законодательством предусмотрена налоговая и организационная поддержка развития именно высокотехнологичных производств.

«Нам особенно приятно, что говоря о развитии мощных научно-образовательных центров, президент в качестве положительного примера назвал Тюмень . Сегодня нашей задачей является ускоренное развитие на территории области информационных технологий. Для этого создаются необходимые условия, в том числе законодательные», — подчеркнул спикер областной думы.