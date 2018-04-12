Законодатели Тюменской области, Югры и Ямала обсудили исполнение поручений президента 

Совет законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании 11 апреля в режиме видеоконференцсвязи обсудили исполнение поручений президента.
«Раньше каждый сам по себе работал, сейчас мы эти вопросы координируем. Мы обсуждаем их здесь, и мы их будем обсуждать на Совете законодателей Уральского федерального округа, у полпреда. Наши три региона связывают и общие цели и общие задачи. Это и улучшение жизни населения, и развитие экономического потенциала», — конкретизировал спикер», — заявил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.
Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков отметил, что необходимо создать системы оценки эффективности налоговых льгот и других преференций для реализации крупных инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса, а также цифровой отрасли.
По словам Сергея Корепанова, одним из важнейших направлений останется развитие малого предпринимательства и несырьевого экспорта. Для этого региональным законодательством предусмотрена налоговая и организационная поддержка развития именно высокотехнологичных производств.
«Нам особенно приятно, что говоря о развитии мощных научно-образовательных центров, президент в качестве положительного примера назвал Тюмень. Сегодня нашей задачей является ускоренное развитие на территории области информационных технологий. Для этого создаются необходимые условия, в том числе законодательные», — подчеркнул спикер областной думы.
«Президент указывает на необходимость повышения эффективности государственных расходов и привлечение частных ресурсов для финансирования крупных проектов. Особый акцент делается на принятии решений, которые позволят повысить наполняемость бюджетов всех уровней, обеспечить исполнение социальных обязательств и стимулировать экономический рост заинтересованных участников рынка. Мы продолжим практику рассмотрения на пленарных заседаниях информаций федеральной налоговой службы по автономному округу о поступлении налоговых платежей в окружной бюджет и задолженностей по ним в текущем финансовом году», — заявил председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.