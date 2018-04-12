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Россельхознадзор озабочен качеством еды в российских школах
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Россельхознадзор озабочен качеством еды в российских школах 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что ведомство озабочено качеством продуктов питания в детских образовательных учреждениях. Об этом сообщает RNS.
"Так, в течение полугода службой проводился лабораторный мониторинг продукции социальных учреждений. Мы получили довольно удручающие цифры по количеству фальсификата. Службой принято решение не озвучить эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему. В первую очередь фальсифицируется именно молочная продукция. Тем не менее, есть много проблем и с качеством мяса, а также круп", — сказала Мелано.
Она также подчеркнула, что Россельхознадзор информировал Роспотребнадзор по каждому случаю выявления фальсификата и просил принять меры по изъятию некачественной продукции из оборота.
"При этом из всего объема отправленных за последние два года писем, наши коллеги ответили только на 17%. При этом, к сожалению, в ответах содержались элементарные отписки", — отметила Мелано.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит «горящий шоколад».
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