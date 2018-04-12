Аквапарк, «Макдоналдс» и инновации. На КЭФ-2018 мэрия Красноярска заключила важные для города соглашения

В первый день работы Красноярского экономического форума мэр Красноярска Сергей Еремин подписал несколько договоров с бизнес-структурами по реализации в Красноярске инвестиционных проектов.

Так, было заключено соглашение о строительстве в Красноярске ресторанов международной сети «Макдоналдс» . Договор подписали мэр Красноярска Сергей Ерёмин и генеральный директор АО «Инрусинвест» Евгений Зенин . Планируется, что заведения сети «Макдоналдс» откроются в городе уже в 2018-2019 годах. Их строительство начнется в ближайшее время. Открытие первого ресторана состоится в конце нынешнего года.

Как отметил Евгений Зенин, «Красноярск — миллионный, современный мегаполис и количество ресторанов будет определять сам город, сами жители. На сегодня 95% того, что продаётся в сети в вашей стране, сделано на основе российских продуктов».

Еще одно соглашение, заключенное 12 апреля на КЭФ, касалось строительства в Красноярске гольф-клуба. Подписи под документом поставили Сергей Еремин и директор Фонда развития физической культуры и спорта Леонид Иванов . Это соглашение подписано в рамках трехстороннего сотрудничества краевого Минспорта , СФУ и компании «Норникель» (документ подписан на КЭФ-2017). Многофункциональный гольф-клуб появится в районе Плодово-Ягодной станции в Октябрьском районе. Работать он будет круглый год. Проект предусматривает создание 18-луночного поля для гольфа, гольф-академии с тренировочным полем и ландшафтного парка. Предполагается, что комплекс будет полностью построен к 2020 году.

«Это инвестиционное соглашение — ёмкий проект с большой капитализацией, которую дополнительно приобретает город. Появление гольф-клуба — это и важный шаг к развитию в нашем городе спортивной игры, популярной во всём мире, и возможность предложить красноярцам новый формат активного отдыха. Считаю, что создание подобных объектов приближает Красноярск к столичному статусу, и является новым вектором развития зелёных пространств», — сказал Сергей Еремин.

В этом году в Красноярске начнется и строительство аквапарка. Договор об этом был подписан сегодня между мэрией и компанией «КраМЗЭнерго». Аквапарк построят в районе спорткомплекса «Сокол» на улице Пограничников. Его площадь — 6,5 тыс. квадратных метров. В аквапарке будут детский и взрослый бассейны, парк аттракционов, кафе и рестораны. Проектные работы по аквапарку уже завершаются, скоро начнется строительство.

«Красноярск достоин иметь свой аквапарк. Это в своём роде пляжный отдых в черте мегаполиса, возможность весело провести время всей семьёй, полноценно отдохнуть с большим комфортом. Это и новые возможности позиционировать Красноярск именно как столичный город», — подчеркнул Сергей Ерёмин.

«Комплекс соединит в себе весь перечень услуг на самом современном уровне. Интересным не только для России , но и мира станет применение новых технологий. В ближайшее время мы планируем получить все разрешительные документы на строительство и приступить к работам, чтобы аквапарк открыл свои двери для горожан и гостей города к Универсиаде-2019», — отметил генеральный директор «КраМЗЭнерго» Евгений Пенский.

Чрезвычайно важным шагом стало и соглашение о строительстве оптово-распределительного центра. Его городская администрация заключила с компанией «Сибагропромстрой». Главная задача проекта — выстроить прямую связь между производителями и конечными потребителями сельхозпродукции. Площадь складских и производственных помещений ОРЦ составит более 50 тысяч квадратных метров. Его открытие запланировано на первый квартал 2019 года.

На КЭФ-2018 было подписан и договор со Сбербанком о реализации инвестиционных проектов в разных сферах экономики, в частности, о формировании разноплановых индустриальных парков. Кроме того, банк расширит участие в жилищном строительстве в Красноярске и в проектах, связанных с модернизацией предприятий машиностроения, развитием инновационной инфраструктуры. Договор предусматривает также поддержку малых и средних краснояских предприятий. Напомним, что на КЭФ-2018 Сбербанк стал официальным партнером Универсиады-2019.

«Сбербанк является постоянным и надёжным партнёром Красноярска. Вот уже более 10 лет администрация города плодотворно сотрудничает с ним по вопросам кредитования бюджета. Заёмные средства предоставляются по наиболее выгодным для города ставкам и срокам. Свой вклад компания вносит и в список добрых дел Красноярска, оказывая спонсорскую помощь при проведении различных социально-значимых городских мероприятий. Подписание соглашения — это «перезагрузка» наших отношений и выход на новые горизонты совместной работы», — прокомментировал глава города Сергей Ерёмин.