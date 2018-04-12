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Воробьев поздравил космонавтов и работников космической отрасли с праздником
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Воробьев поздравил космонавтов и работников космической отрасли с праздником 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил космонавтов и работников космической отрасли с Днем космонавтики и пожелал им новых открытий.
«Поздравляю с праздником наших космонавтов и всех, кто помогает им с Земли. Огромное спасибо нашим первопроходцам за то, что сделали Россию космической державой. Удачи и новых открытий!» — написал глава Подмосковья на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» за 90 минут облетел планету Земля и преодолел расстояние в 41 тысячу километров.
Космическое Подмосковье. Викторина >>
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