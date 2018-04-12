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Захарова прокомментировала новый твит Трампа по Сирии
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Захарова прокомментировала новый твит Трампа по Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Захарова в ответ на новый твит трампа по Сирии напомнила, что результатом интервенции США в Ирак стало появление ИГ*
РИА Новости / Динамика дня  * Террористическая организация, запрещена в России
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