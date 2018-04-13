Гагарин — не украинец

12 апреля отмечается Международный день полета человек в космос. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, увидевшим Землю из космоса.

Земля… Красота какая! Эти слова произнес Юрий Гагарин, ставший первым человеком, вышедшим в космос.

12 апреля 1961 года советский корабль Восток стартовал с космодрома Байконур . О запуске знали только руководители СССР и те, кто готовил полет. Сам Гагарин узнал о том, что ему предстоит совершить исторический прорыв, всего за два дня.

Время полета составило 106 минут. Гагарин приземлился на парашюте в восьми километрах от корабля в районе колхоза имени Тараса Шевченко Саратовской области

На следующий день о Юрии Гагарине узнала вся планета.

«Видел я горизонт, звезды, небо черное, прямо совершенно черный цвет неба. Очень красивый горизонт, видно прямо окружность Земли, горизонт и такой голубой цвет вокруг всей Земли, вокруг горизонта, такой нежный-нежный голубой цвет у самой поверхности Земли, затем постепенно темнеет, фиолетовый оттенок приобретает и переходит в черный цвет», — вспоминал Гагарин.

Через семь лет 27 марта во время полета на самолете МиГ-15УТИ в рамках программы по возвращению к карьере летчика Гагарин погиб. Ему было 34 года. Причина авиакатастрофы до сих пор точно не установлена.

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!» — говорил Гагарин, ставший легендой во всем мире.

В честь 50-летия первого полета человека в космос ООН установило 12 апреля международным праздником. В Украине он получил название День работников ракетно-космической отрасли.

Достижения украинцев в космосе

В этот день в украинском сегменте соцсетей пользователи вспоминали достижения украинцев в космической отрасли.

Так, инженер и генерал-лейтенант Александр Засядько в 1817 году первым создал несколько типов боевых ракет. Через несколько лет дальность полетов его ракет составила шесть километров. Целью Засядько был полет на Луну.

Изобретатель и революционер Николай Кибальчич впервые в мире создал схему реактивного летательного аппарата. Был казнен за покушение на царя Александра II.

Один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) в начале 20 века рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Эти расчеты были использованы NASA в лунной программе Apollo.

Украинец Сергей Королев считается основателем практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, первый полет и выход человека в космос.

В российском сегменте День космонавтики обсуждался более активно. В основном россияне сокрушаются о том, что их страна не смогла повторить подобных достижений. При этом Россия становится все больше религиозной, отмечают пользователи соцсетей.

Популярным стал пост, в котором перечисляется, что от советского руководства положено получить Юрию Гагарину и его семье. Среди прочего упоминаются носки и ковровые дорожки.

Некоторые шутили над тем, что украинцы и россияне часто спорят о национальной принадлежности тех или иных исторических персонажей.