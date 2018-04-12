1 апреля 2018 года стартовала весенняя призывная кампания

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 года призыву подлежит 128 тысяч граждан.

На время призывной кампании с 1 апреля по 15 июля 2018 года включительно в военной прокуратуре Солнечногорского гарнизона, расположенной по адресу: 141400. Московская область г. Химки, ул. Чапаева, д. 6, действует консультативно-правовой пункт, предназначенный для оказания квалифицированной правовой помощи гражданам по вопросам, связанным с призывом на военную службу, работой призывных комиссий, разъяснения законодательства по предоставлению отсрочек от призыва на военную службу, а также помощи военнослужащим и членам их семей, по вопросам их социальной защищённости и деятельности должностных лиц воинских частей и учреждений, нарушающих их права.

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