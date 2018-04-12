Ещё
1 апреля 2018 года стартовала весенняя призывная кампания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

1 апреля 2018 года стартовала весенняя призывная кампания 

Управа района Крюково 48 минут назад
Фото: Управа района Крюково
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 года призыву подлежит 128 тысяч граждан.
На время призывной кампании с 1 апреля по 15 июля 2018 года включительно в военной прокуратуре Солнечногорского гарнизона, расположенной по адресу: 141400. Московская область г. Химки, ул. Чапаева, д. 6, действует консультативно-правовой пункт, предназначенный для оказания квалифицированной правовой помощи гражданам по вопросам, связанным с призывом на военную службу, работой призывных комиссий, разъяснения законодательства по предоставлению отсрочек от призыва на военную службу, а также помощи военнослужащим и членам их семей, по вопросам их социальной защищённости и деятельности должностных лиц воинских частей и учреждений, нарушающих их права.
Время работы Центра: в будние дни с 9 до 18 часов
телефоны — 8 (495) 572-01 -39, 8 (495) 572-05-54
Управа района Крюково: последние новости
8 апреля 2018 года состоится встреча с главой управы района Крюково В досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» набирает обороты программа «Активное долголетие» Управа Крюково напоминает старшему поколению о необходимости быть бдительными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе146
Улюкаев удивил тюремным досугом69
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому107
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ88
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение