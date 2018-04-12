Правительство Севастополя призывает заксобрание исполнить поручение президента

Сегодня, на заседании городского правительства губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отклонил предложение департамента по имущественным и земельным отношениям исключить из прогнозного плана приватизации «Севморзавод». Глава города сообщил, что для выполнения поручения президента России по созданию благоприятной конкурентной среды в регионах необходим комплексный подход.

«Я предлагаю выйти в законодательное собрание с уточненным предложением по продаже объектов имущества которые не нужны для исполнения государственной функций и в которых мы не являемся эффективными управленцами. Перечень направить в законодательное собрание, которое учтет пожелание президента. Не сидеть как наседка на государственном имуществе. Через неделю представьте такой законопроект в котором будет четко прописано, что продается, что реорганизуется. Это позиция правительства — выполнять поручение президента Российской Федерации, а не развивать популизм», — поручил Овсянников.

Напомним, правительство Севастополя намерено увеличить долю госзакупок у малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Овсянников по итогам выступления президент России Владимир Путина на заседании Госсовета

В прошлом году, во время обсуждения прогнозного плана приватизации государственных унитарных предприятий депутатский корпус хоть и принял закон, отнесся к нему скептически. Народные избранники тогда упрекали правительство в желании отдать государственное имущество в частные руки.

Сегодня, на фоне очередного вика конфликта между правительством и законодательным собранием Овсянников призвал депутатов реагировать на критику — работой. В последнее время, исполнительная власть отмечает низкую эффективность законотворческой работы депутатов.