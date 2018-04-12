США рискуют «надорваться» в игре на два фронта против России и Китая, считает эксперт

Ранее бывший глава ЦРУ , кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что многолетний период «мягкого отношения» Вашингтона к «российской агрессии» за рубежом закончился. По его словам, стратегия национальной безопасности администрации американского президента Дональда Трампа определила Россию как опасность для Соединённых Штатов. Помпео добавил, что «вести дела» с Москвой «нужно жёстко».

По мнению Блохина, риторика Помпео даёт понять, что никаких компромиссов, диалога и консенсуса ждать не стоит. Для неоконсерваторов, к которым принадлежит экс-глава ЦРУ, компромисс — это проявление слабости.

«Всё это — часть игры, которую Трамп ведёт в духе Рейгана, когда тот заявлял, что готов ударить по Советскому Союзу. Тогда СССР отступил, что было стратегической ошибкой», — пояснил он.

Аналитик считает, что американские власти пытаются давить на Москву психологически. Жёсткие заявления американских властей обусловлены тем, что они рассматривают российское руководство как взвешенное и рациональное.

«Для США страшнее грозить неуравновешенному лидеру Северной Кореи , чем продумывающему каждый шаг хладнокровному Кремлю. Классика конфликтологии — эскалировать ситуацию до предела, а потом сесть за стол переговоров с видом победителя», — объяснил эксперт.

Блохин считает, что России нельзя давать слабину и поддаваться на давление США. Вашингтон не рискнёт развязать ядерную войну и начать глобальный конфликт с Москвой.

Он подчеркнул, что американские власти блефуют, демонстрация слабости станет приглашением к агрессии.

«США допустили грубую стратегическую ошибку — они пытаются вести войну на два фронта. Военно-политическое противостояние с РФ они развязали одновременно с торговыми войнами против Китая. Не надорвутся ли они в такой ситуации? Своими действиями Штаты сегодня всё теснее сплачивают Россию и КНР, существенно осложняя собственное положение», — резюмировал он.