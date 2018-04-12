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США рискуют «надорваться» в игре на два фронта против России и Китая, считает эксперт
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США рискуют «надорваться» в игре на два фронта против России и Китая, считает эксперт 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
США допустили стратегическую ошибку, одновременно развязав торговую войну с Китаем и усилив военно-политическое противостояние с Россией. Действия Вашингтона только сплачивают Москву и Пекин, заявил «Экономике сегодня» эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее бывший глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что многолетний период «мягкого отношения» Вашингтона к «российской агрессии» за рубежом закончился. По его словам, стратегия национальной безопасности администрации американского президента Дональда Трампа определила Россию как опасность для Соединённых Штатов. Помпео добавил, что «вести дела» с Москвой «нужно жёстко».
По мнению Блохина, риторика Помпео даёт понять, что никаких компромиссов, диалога и консенсуса ждать не стоит. Для неоконсерваторов, к которым принадлежит экс-глава ЦРУ, компромисс — это проявление слабости.
«Всё это — часть игры, которую Трамп ведёт в духе Рейгана, когда тот заявлял, что готов ударить по Советскому Союзу. Тогда СССР отступил, что было стратегической ошибкой», — пояснил он.
Аналитик считает, что американские власти пытаются давить на Москву психологически. Жёсткие заявления американских властей обусловлены тем, что они рассматривают российское руководство как взвешенное и рациональное.
«Для США страшнее грозить неуравновешенному лидеру Северной Кореи, чем продумывающему каждый шаг хладнокровному Кремлю. Классика конфликтологии — эскалировать ситуацию до предела, а потом сесть за стол переговоров с видом победителя», — объяснил эксперт.
Блохин считает, что России нельзя давать слабину и поддаваться на давление США. Вашингтон не рискнёт развязать ядерную войну и начать глобальный конфликт с Москвой.
Он подчеркнул, что американские власти блефуют, демонстрация слабости станет приглашением к агрессии.
«США допустили грубую стратегическую ошибку — они пытаются вести войну на два фронта. Военно-политическое противостояние с РФ они развязали одновременно с торговыми войнами против Китая. Не надорвутся ли они в такой ситуации? Своими действиями Штаты сегодня всё теснее сплачивают Россию и КНР, существенно осложняя собственное положение», — резюмировал он.
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