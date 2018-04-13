Мастер-класс по вязанию пройдет в районе Марьино

В субботу, 14 апреля, в детском клубе «Подросток» на Подольской улице района Марьино состоится очередной мастер-класс из цикла «Вязание — секреты мастерства».

По словам руководителя клуба Людмилы Стегалиной, темой занятия станет крючковая отделка трикотажного полотна.

Занятие начнется в 10.00 по адресу улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино».

Напомним, что мастер-классы по вязанию проводятся в «Подростке» практически еженедельно и пользуются большой популярностью у местных жителей. (то)