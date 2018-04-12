В России усилят контроль за продукцией, подлежащей обязательной сертификации

Минпромторг предложил установить в России единые правила и процедуры подтверждения соответствия продукции регламенту. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

В настоящее время национальные стандарты Российской Федерации носят добровольный характер.

При этом утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия. Соответственно продукция, включенная в указанные перечни подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Вместе с тем, в настоящий момент в России единые правила и процедуры подтверждения соответствия продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, отсутствуют. В целях приведения нормативной правовой базы в сфере технического регулирования в соответствие с положениями Договора и Закона о техническом регулировании Минпромторгом России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил организации и выполнения работ по подтверждению соответствия в Российской Федерации».