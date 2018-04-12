Спасатели оказывают помощь жителям Луховицкого района из-за подтопления нескольких участков автодорог

Несколько участков автодорог в Луховицком муниципальном районе оказались подтопленными из-за таяния снега. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону. «В Подмосковье началось весеннее половодье. Подтопленных населенных пунктов не сегодняшний день в регионе нет, однако из-за интенсивного таяния снега оказались подтопленными несколько участков автодорог в Луховицком муниципальном районе», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на участке дороги в районе населенного пункта Окское вода поднялась выше полотна на 190 см, а ширина перелива составляет 1 тыс. м. Угрозы подтопления населенного пункта нет, существует объездной путь через дер. Рязановка.

Также около села Слемские Борки уровень воды на дороге поднялся на 270 см, ширина перелива — 300 м. «Расстояние от перелива до населенного пункта — 600 м. Объездной путь к селу отсутствует. В селе прописаны 29 человек, по факту проживают 20. Население обеспечено всем необходимым, в местный магазин заранее завезены продукты долгого хранения. Скоропортящиеся продукты будут доставляться на катере ГИМС МЧС России», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что у населенного пункта Лисьи Норы уровень воды выше дороги на 70 см, ширина перелива — 300 м. Есть объездной путь через городской округ Коломна . Также в районе населенного пункта Гидроузел уровень воды выше полотна дороги на 70 см, ширина перелива — 500 м, а у населенного пункта Фруктовая — на 60 см, ширина перелива — 110 м. В оба населенных пункта также можно доехать через Коломну.

«Местные жители обеспечены всем необходимым. Спасатели готовы оказать необходимую помощь. На месте работают сотрудники МЧС России, Московской областной противопожарно-спасательной службы, ГИМС. С полудня 12 марта в Луховицком районе, в поселении Фруктовая, дежурит плавающее транспортное средство (ПТС) Тульского спасательного центра МЧС России для перевозки людей в случае необходимости», — подчеркнули в ведомстве.