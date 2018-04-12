В Петербурге предложили назвать улицу в честь космонавта Гречко

Петербурге предложили увековечить память известного советского космонавта Георгия Гречко , назвав в его честь одну из городских улиц. Как сообщается на официальном сайте Общероссийского народного фронта, инициатива принадлежит Федерации космонавтики России

Формальная трудность заключается в том, что Георгий Гречко скончался год назад, а в Северной столице по закону улицы ранее можно было называть в честь героя только по истечении 20 лет с момента его кончины. Однако три года назад петербургский градоначальник смягчил эту норму. В частности, исключения допускаются для Героев Советского Союза. Впрочем, окончательное решение в любом случае остается за городской топонимической комиссией.

Сергей Вострецов. — На аллее Героев в парке Победы есть памятник летчику-космонавту Георгию Гречко, и присвоение улице его имени будет нашей данью памяти легендарному ленинградцу, прославившему наш город, и станет важным элементом воспитания будущих поколений, — полагает депутат Госдумы

Вопрос о присвоении имени Гречко одной из городских улиц будет рассмотрен на заседании топонимической комиссии в конце апреля.

Справка «РГ»

Уроженец Ленинграда Георгий Гречко трижды летал на орбиту. Общая продолжительность его полетов — 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Кроме того, на его счету один выход в открытый космос, длившийся почти полтора часа.