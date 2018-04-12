Одну из улиц Петербурга могут назвать в честь космонавта Гречко 

Одну из улиц Санкт-Петербурга могут назвать в честь космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко, передаёт ФАН.
Соответствующую просьбу рассматривает топонимическая комиссия.
По имеющимся данным, решение примут в конце апреля.
Гречко — уроженец Ленинграда. Он скончался в 2017 году.
Гречко совершил три полёта в космос — в 1975, 1978 и 1985 годах. Он также был автором мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».
Ранее m24 сообщало, что в Москве появились виртуальные копии первого в мире космонавта Юрия Гагарина.