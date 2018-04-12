Ещё
Одну из улиц Петербурга могут назвать в честь космонавта Гречко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одну из улиц Петербурга могут назвать в честь космонавта Гречко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Одну из улиц Санкт-Петербурга могут назвать в честь космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко, передаёт ФАН.
Соответствующую просьбу рассматривает топонимическая комиссия.
По имеющимся данным, решение примут в конце апреля.
Гречко — уроженец Ленинграда. Он скончался в 2017 году.
Гречко совершил три полёта в космос — в 1975, 1978 и 1985 годах. Он также был автором мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».
Ранее m24 сообщало, что в Москве появились виртуальные копии первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
RT на русском: последние новости
Генсек ОДКБ раскритиковал действия Запада в отношении России В Будапеште перезахоронили останки советских воинов Улюкаев в тюрьме занимается йогой
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву18
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии104
Суд фактически разрешил курить в самолетах178
Что Россия может сделать Западу350
Россия определилась с украинской трубой194
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение