Одну из улиц Петербурга могут назвать в честь космонавта Гречко

Одну из улиц Санкт-Петербурга могут назвать в честь космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко , передаёт ФАН.

Соответствующую просьбу рассматривает топонимическая комиссия.

По имеющимся данным, решение примут в конце апреля.

Гречко — уроженец Ленинграда. Он скончался в 2017 году.

Гречко совершил три полёта в космос — в 1975, 1978 и 1985 годах. Он также был автором мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».