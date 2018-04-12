Парусный паром впервые вышел в Балтийское море

Финны выпустили в Балтийское море первый в мире парусный паром, работающий от силы ветра. Судно Viking Grace использует давление на противоположных сторонах вращающегося и обдуваемого ветром цилиндра (ротора). Об этом рассказали «Фонтанке.ру» в финской паромной компании Viking Line.

Финскому разработчику удалось создать роторный парус всего за пять лет. В основе действия — эффект Магнуса, создающий полезную силу, используемую для движения судна. При разработке инженеры думали о защите окружающей среды.

Ноу-хау испытывается в рамках эксперимента. Стоимость судна и оборудования не разглашается. Компании предстоит выяснить, насколько такая экотехнология поможет им сократить потребление топлива. Согласно приблизительным подсчетам, парус должен сэкономить не менее 300 тонн топлива.

С таким объемом Viking Line сможет ходить трое суток. Однако многое будет зависеть и от погодных условий.