«Я остановился в капсульном отеле, и это был просто кошмар»

SLEEEP расположен в районе Гонконга Сёнвань, неподалеку от главного финансового квартала. В капсульном отеле останавливаются путешественники-одиночки, усталые работники местных компаний и те, кто приехал в командировку. Гостиница выполнена в минималистичном стиле и в 2017 году заняла второе место на конкурсе Design for Asia Awards. Но несмотря на свой модный облик и удобное расположение, SLEEEP не выполняет свою основную функцию, отмечает журналист.

SLEEEP расположен в районе Сёнвань. Чтобы найти капсульный отель, нужно спуститься по одной из уличных лестниц.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Когда увидите на стенах надписи про сон, знайте, что вы пришли, куда нужно.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Простота пользования — лучшее, что есть в отеле. Нет никаких портье и ключей. Нужно просто использовать сенсорную панель у двери.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

После регистрации в отеле вы получите QR-код. Его нужно приложить к сканеру под тачпадом, и дверь откроется. Одна ночь в SLEEEP стоит около $75 — это дешево для гостиницы в Гонконге, однако через Airbnb можно снять комнату дешевле, особенно если останавливаться в Цзюлуне.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

На входе приветственный экран, где перечислена различная полезная информация.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Капсульный отель очень маленький. По данным Lifestyle Asia, его площадь всего 34 квадратных метра. Постояльцы переобуваются в тапочки.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

При регистрации ваше место подсвечивается, но журналист его не заметил, потому что его капсулу не было видно со стороны входа.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

В капсульном отеле на первом месте стоит функциональность, а не форма. Все в нем — от пароля к Wi-Fi до покрытия на полу — выдержано в минималистичном стиле.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Джейкобс сразу понял, что любой звук будет слышен каждому, кто остановился в восьми капсулах, поэтому боялся шуметь. Он не сразу смог правильно ввести ключ к шкафчику для хранения вещей, и ему помогла соседка, которая тоже столкнулась с той же проблемой.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Внутри шкафа был стакан для воды и полотенца. В нем было достаточно места, чтобы положить небольшую сумку и повесить немного одежды. Но ни автор, ни его соседка, не смогли втиснуть туда свои дипломаты — шкафчик был слишком узкий.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Общая ванная отделена от жилой части массивной автоматической дверью. Каждый раз, когда она открывалась или закрывалась, раздавался громкий шорох, и Джейкобс напрягался.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Само спальное место было удобным и довольно уютным. Его можно было закрыть с помощью занавески из фетра.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Внутри спальное место отделано деревом, и у него скругленные углы. Есть порты для зарядки техники и свет.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Журналист попытался отправить пару писем перед сном, но как только начал печатать, понял, что поработать не получится, иначе он разбудит соседей. Джейкобс слышал все, что происходит в отеле — шум воды из крана, чью-то возню в шкафчике, шорох открываемой и закрываемой двери в ванную.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

SLEEEP предоставляет своим постояльцам беруши, лампу для чтения и маску для сна. Но беруши автору не помогли.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Капсульный отель по ощущениям больше напоминает хостел. Но у хостелов помимо дешевизны есть еще один плюс — в них можно легко пообщаться с другими путешественниками. А в SLEEEP Джейкобс говорил только с чат-ботом отеля.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Рядом с постелью можно найти небольшой буклет с информацией о компании. А точнее, с литературными высказываниями о сне и ссылкой на сайт отеля.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Журналист попытался заснуть. Услышав возню других постояльцев, он воткнул в уши беруши и закрыл глаза. Через два часа он проснулся, обливаясь потом. Вентиляция в капсуле была довольно слабой, поэтому Джейкобс слегка приоткрыл занавеску. Через три часа он снова проснулся, потому что какой-то постоялец начал собираться в дорогу. Следующие семь часов герой провел в полуспящем состоянии и в итоге не выспался.

Ну, хотя бы утром в душе была горячая вода.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Отель использует инновационную систему «восстановления тепла» — все тепло от кондиционеров перенаправляется для подогрева воды в душе.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

Когда журналист уходил из отеля (никакой выписки не нужно), он увидел, что система уже приветствует следующего постояльца.

Капсульный отель напомнил ему сабреддит Shitty Robots, где публикуют крутые футуристичные, но абсолютно нерабочие концепты. Но, возможно, такой отель сможет проявить себя в будущем после некоторых доработок, заметил журналист.

Фото: Harrison Jacobs/Business Insider

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