Бойня трех кузенов: кто на самом деле развязал Первую мировую войну?

История Первой мировой войны началась с убийства наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Однако многим этот эпизод показался лишь формальным поводом для начала большой бойни. Журналисты программы «Секретные материалы» на телеканале «МИР» вспомнили, кому было выгодно раздуть локальный конфликт до войны мировых масштабов и в чем были истинные причины гибели генерала Самсонова.

Формальное убийство в Сараево

{} 28 июня 1914 года наследник австрийской короны, эрцгерцог Франц Фердинанд со своей женой Софией прибыл в столицу Боснии Сараево, чтобы наблюдать за военными маневрами. На самом деле Францу Фердинанду просто захотелось показать всем свою морганатическую супругу, которую высший венский свет не признавал, а Софии хотелось продемонстрировать на людях свои наряды.

Охрана кортежа была подозрительно мала. Несколько террористов из организации «Млада Босния» подготовили покушение на наследника престола. Неделько Чабринович бросил гранату, но промахнулся…Казалось бы, надо срочно отменять визит, но вместо этого кортеж вновь вернулся на улицы Сараево.

Есть данные, что шофер, везший наследника, был связан с заговорщиками — во всяком случае, он завез автомобиль прямо под выстрелы другого террориста, Гаврилы Принципа.

«Весь кортеж автомобилей неожиданно заехал в тупик, то есть открытая машина была подвезена к убийце, который спокойно пил кофе в кафе. Террорист достает револьвер и в упор расстреливает венценосную чету: супруга Франца Фердинанда скончалась на месте, cупруг — немного позже», — рассказывает писатель и публицист Николай Стариков

Формальный повод для начала военного конфликта между австро-венгерской империей и Сербией был найден.

Стареющий император Франц Иосиф давно уже собирался покончить с независимой Сербией. Никто и подумать не мог, что этот локальный конфликт выльется в мировую бойню. Да и повод к войне с Сербией был притянут за уши, ведь наследника престола Франца Фердинанда убили в Боснии, а не в Сербии.

«Можно открыть любой сайт, любую энциклопедию, где будет написано, что сербский террорист про фамилии Принцип убил эрцгерцога, после чего Австрия решила наказать Сербию и развязать войну. Но если внимательно посмотреть, первое чувство, которое возникнет, — недоумение, ведь при чем здесь террорист? Он боснийский патриот, а Босния была в составе Австро-Венгерской империи, к Сербии это все не имело никакого отношения», — отмечает писатель Александр Мясников

В этой ситуации России ничего не оставалось делать, как выступить в защиту братского народа Сербии. Германия , согласно союзническому договору, автоматически выступала на стороне Австро-Венгрии.

Столкнуть лбами две великие империи — российскую и германскую — было давней мечтой английских лордов. Первая мировая война сделала Великобританию мировым лидером на несколько десятилетий. Убрав двух своих главных конкурентов, Британия становилась империей, над которой никогда не заходит солнце.

Война была выгодна прежде всего именно англосаксам. Они очень спешили, поэтому повод для начала войны им годился любой.

Британские лорды хорошо знали, что бурно развивающаяся немецкая промышленность скоро перегонит британскую. По расчетам их аналитиков, и Российская империя к 1916 году готовилась превзойти Англию по основным показателям, поэтому война должна было начаться до этого срока.

«Война с Германией, по расчетам англичан, должна была начаться исключительно в 1914-1915 годах, не позже того. В таком случае у флота Великобритании оставался шанс выгадать преимущество, поэтому Великобритания и сыграла провокаторскую роль. Немцы также с энтузиазмом кинулись на эту затею», — констатирует доктор исторических наук Кирилл Назаренко.

Англо-саксонский заговор?

{} К 1913 году Россия оставалась главным торговым партнером Германии, из нее она получала почти половину всего импорта.

В основном это были предметы промышленного и химического производства. Надо сказать, что в области промышленности империя значительно отставала от Англии, Германии, Франции США , ее доля в совокупном промышленном производстве пяти ведущих мировых держав составляла лишь 4,2%.

За все время царское правительство так и не смогло наладить выпуск ни одного подшипника, до 1916 года не было сделано ни одного авиационного двигателя и так почти во всех областях промышленности. Поэтому отношения с Германией у России стояли на первом месте.

«Где строился русский флот? В Германии, соответственно, с началом войны мы ничего оттуда не смогли получить. Из Германии тогда шли даже поставки йода и ваты. Откуда поступало стрелковое оружие? Из Англии и Америки. Урок русско-японской войны прошел, но никто его тогда не выучил», — напоминает писатель Александр Мясников.

В российском обществе была большая группа людей, которая осознавала гибельность для империи разрыва, а тем более — войны с Германией. Еще за полгода до начала конфликта, в феврале 1914 года государь Николай Александрович получил аналитический доклад с описанием гипотетических событий, которые могут произойти в случае вступления России в войну против Германия и Австро-Венгрии на стороне Антанты.

Доклад написал видный государственный деятель Петр Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел, член государственного совета. Его называют русским Нострадамусом за то, с какой точностью он предвидел последующие события.

«Россия не получит никакой выгоды от этой войны, более того, в России начнется смута, которая приведет к падению монархии», — писал он. Главной причиной будущей войны он видел стремление Англии и США удержать лидирующие позиции в мире.

Начало большой пропаганды

{} Первая мировая война стала первой войной, где наряду с новыми видами вооружений впервые в полном масштабе начало использоваться небывалое, но очень эффективное оружие — пропагандистское.

Особенно в этом преуспели англичане. С аэропланов сотнями тысяч разбрасывались листовки с описаниями ужасов, творимых немцами — такая обработка общественного мнения давала очень хорошие результаты. Достаточно сказать, что в Англии, например, до 1916 года в армию призывались лишь добровольцы, готовые защищать мир от «жутких немцев».

Первую мировую войну также называли войной трех кузенов. Германский император Вильгельм, русский император Николай II и английский король Георг V были двоюродными братьями и обращались друг к другу не иначе как «дорогой кузен».

До последнего дня 1 августа 1914 года монархи надеялись избежать большой войны. Николай II писал кузену Вилли: «Наша давняя крепкая дружба должна, с Божьею помощью, предотвратить кровавую бойню. С нетерпением и верою в тебя жду ответа. Ники».

На что кузен Вилли отвечал: «По большому счету я должен попросить тебя немедленно приказать твоим войскам ни в коем случае не предпринимать ни малейших попыток нарушить наши границы. Вилли». И лишь третий английский кузен Джоржи радостно потирал руки.

«Лидеры всех крупнейших держав мира рассчитывали, что война продлится три-четыре месяца, война будет молниеносной, и ее влияние на экономику будет только положительной. Рассчитывали и на ослабление рабочего движения, революционных ростков и, конечно, на победу», — рассказывает доктор исторических наук Кирилл Назаренко.

Провал «молниеносной» войны

{} 1 августа 1914 года Германия объявляет войну России и …германские войска остаются на своих позициях, не делая ничего, чтобы перейти границу империи.

Дело в том, что германский генштаб был готов быстро за два-три месяца захватить Францию. Согласно плану Шлиффена, Германия готовилась к войне на Западе, и никаких планов ведения войны с Россией просто не существовало. Но здесь сказалось коварство англичан, которые заверяли немцев, что они останутся нейтральными, если конфликт ограничится только войной Германии с Россией.

Войну в России, впрочем, как и в других странах, восприняли с воодушевлением. Пресвященная публика кричала патриотические лозунги, громила немецкие магазины и с восторгом приняла переименование Санкт-Петербурга в Петроград. Но простой народ не понимал, за что он должен воевать.

Призывы «защитить братьев-славян, отстоять престиж империи, завоевать Черноморские проливы и водрузить крест на соборе Святой Софии в Константинополе» не могли вызвать глубокого отклика среди народа. Русскому крестьянину были неведомы никакой Босфор и Дарданеллы, и он не мог понять, почему надо за них идти на смерть.

Первые дни Великой войны начались с мощного наступления германцев через Бельгию на Францию. На восточном фронте немцы оставались на границе империи. Германские войска с севера широким фронтом вторглись во Францию, нанося главный удар западнее Парижа и беря таким образом французскую армию в гигантские клещи.

Французское командование уже не рассчитывало удержать Париж и готовило сдачу столицы. В этих условиях союзники обратились к российскому правительству с просьбой нанести удар по немцам. Российские войска, еще не завершив мобилизацию, нанесли удар в Восточной Пруссии. Вначале все шло хорошо. Но потом армия генерала Александра Васильевича Самсонова попала в ловушку.

«Согласно российским довоенным планам, мобилизационный период должен был составлять всего три недели, и тогда армия готова наступать. Но русские войска вышли в наступление через несколько дней по просьбе союзников. Обернулось это погромом армии Самсонова. Как Николаю II можно было отдать такой преступный приказ? Он утянул на тот свет не только свою семью, но и всю империю, он положил на кон сотни тысяч жизней своих солдат», — объясняет писатель и публицист Николай Стариков.

Так началась Первая мировая война, великая бойня, унесшая жизни десятков миллионов человек, приведшая к распаду и к краху четырех крупнейших империй.

Как пророчески писал в своем меморандуме императору Николаю II Петр Николаевич Дурново, «вступление России в войну на стороне Антанты приведет к тому, что Россия первая очутится под колесом истории. Она расплатится своей территорией за эту войну, станет ареною чужеземного нашествия и внутренней братоубийственной войны… Это будет и концом династии…»

Но как показывает история, «нет пророков в своем отечестве» — Николай II даже не удосужился прочесть этот меморандум.

Cмотрите новые выпуски программы «Секретные материалы» на телеканале «МИР» каждую субботу в 8:20 по московскому времени.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM