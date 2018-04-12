В Молдавии нет широкой поддержки идеи объединения с Румынией, заявил Додон

На вопрос журналиста, сколько в Молдавии может быть сторонников «унири», Додон ответил, что это незначительная часть населения.

"Есть часть идейных граждан Молдовы, поддерживающих объединение с Румынией — их не более 7-8%. И они всегда были в Молдове. Даже в Советские времена, и в 90-е годы. А есть часть тех, большая часть (10-12%), кто просто разочарован бездействием и нерешенностью проблем, которые были в последние годы", — заявил Додон.

Он подчеркнул, что широкой поддержки объединения с Румынией нет, «хотя и стимулируется эта идея из-за Прута» (то есть из Румынии — Sputnik ).

Президент особо отметил, что если некоторые политические круги будут настаивать на ликвидации молдавской государственности, то последствия могут быть печальными.

"Это повод для гражданской войны. Из-за этого у нас был конфликт на Днестре. Из-за этого у нас приднестровская проблема. Из-за этого у нас была взрывоопасная ситуация в Гагаузии", — сказал Додон.

ООН и Президент сообщил, что он направил письмо руководству Совета Европы ОБСЕ , в котором отметил, что риск дестабилизации ситуации существует.

"Я обозначил, что есть такая проблема в Молдове, которая поддерживается из Румынии, и, если данное движение будет дальше поощряться, то это приведет к очень серьезной проблеме для безопасности не только нашей республики, но и для всего региона. Это новая «горячая точка». И поводом для появления этой «горячей точки» могут быть как раз-таки унионистские движения", — добавил Додон.

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