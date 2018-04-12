В районе Старое Крюково состоялась экскурсия в Храм Христа Спасителя 

10 апреля 2018 года отделение социальной реабилитации провело экскурсию в Храм Христа Спасителя, в которой приняли участие 27 человек.
"Светлая Седмица. Путешествия продолжаются, в светлую неделю едем в главный храм Москвы. Москва надевает весеннее убранство, а на пасхальной неделе еще и украшена праздничными цветочными композициями. По традиции мы поднимаемся на колокольню и наслаждаемся видом столицы. В обычных храмах на светлой неделе можно подняться на колокольню и звонить в колокол, но здесь, мы не решились нарушить величие храма нестройными звуками. Экскурсия была великолепной. Музей, храм и, конечно же, возможность поклониться мощам святых, среди которых и покровитель Зеленограда митрополит Филарет (Дроздов). В радостном и приподнятом настроении возвращаемся в родной Зеленоград, " — рассказывают сотрудники отделения.