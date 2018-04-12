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Как будет работать «Алиса» для бизнесменов?
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Как будет работать «Алиса» для бизнесменов? 

АиФ Ставрополье 58 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Для предпринимателей скоро запустят бизнес-бот, который будет подсказывать, где взять кредит.
Новое электронное приложение для предпринимателей разрабатывает Минэкономразвития России. «Это федеральный инструмент помощи бизнесу, который будет работать по всей стране, — уточнили в пресс-службе минэкономразвития Ставрополья. — Программа будет анализировать информацию и предлагать решения. Например, ставропольский предприниматель, который производит сыры, может с её помощью найти точки сбыта в Центральной России, подобрать источники кредитования, проконсультироваться по субсидиям и госгарантиям, изучить ситуацию с конкуренцией в этой сфере в других регионах. Бот-помощник будет голосовым, сможет отвечать на вопросы, как приложение Яндекса „Алиса“».
Программисты планируют запустить бизнес-бот летом. К этому времени минэкономразвития края обещает проинструктировать ставропольских предпринимателей о том, где найти, как установить на смартфон или компьютер и как пользоваться электронным помощником.
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