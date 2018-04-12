Как будет работать «Алиса» для бизнесменов?

Для предпринимателей скоро запустят бизнес-бот, который будет подсказывать, где взять кредит.

Новое электронное приложение для предпринимателей разрабатывает Минэкономразвития России . «Это федеральный инструмент помощи бизнесу, который будет работать по всей стране, — уточнили в пресс-службе минэкономразвития Ставрополья . — Программа будет анализировать информацию и предлагать решения. Например, ставропольский предприниматель, который производит сыры, может с её помощью найти точки сбыта в Центральной России , подобрать источники кредитования, проконсультироваться по субсидиям и госгарантиям, изучить ситуацию с конкуренцией в этой сфере в других регионах. Бот-помощник будет голосовым, сможет отвечать на вопросы, как приложение Яндекса „Алиса“».

Программисты планируют запустить бизнес-бот летом. К этому времени минэкономразвития края обещает проинструктировать ставропольских предпринимателей о том, где найти, как установить на смартфон или компьютер и как пользоваться электронным помощником.