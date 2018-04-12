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Глава частной компании: в России достаточно желающих полететь в космос
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Глава частной компании: в России достаточно желающих полететь в космос 

РИА Новости 1 час назад
Пятьдесят семь лет назад в космос отправился первый человек, наш соотечественник Юрий Гагарин. Прошло более полувека. Но космос для обычного человека по-прежнему нечто недостижимое. Над тем, чтобы на орбиту Земли отправлять туристов, сейчас работают компании по всему миру. В том числе и российская «Космокурс». Генеральный директор компании Павел Пушкин верит, что в России достаточно желающих заплатить за возможность отправиться в суборбитальный полет.
"Деньги достаточно адекватные — 250 тысяч долларов. Есть много людей, которые готовы за это заплатить. Мы говорим о рынке 700 человек в год. Даже в Москве есть люди с капиталом, которые помогут нам окупить всю программу. Когда начинаешь это анализировать — вера есть. Но пока в суборбитальный полет за деньги никто не летал, и никто не знает, что это такое", — рассказал Павел Пушкин.
Смотрите полную версию интервью:
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