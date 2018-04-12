В Челябинской области приставы опечатали газозаправочную станцию

Судебные приставы Сосновского района Челябинской области опломбировали оборудование ООО «Парадигма» — газозаправочной автомобильной станции, расположенной на автодороге в 200 метрах восточнее поселка Полетаева.

Исполнительное производство возбуждено 11 апреля 2018 года на основании постановления Сосновского районного суда, рассмотревшего протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Административное правонарушение выявлено в результате заявления одного из клиентов станции — специалиста по газонаполнительной деятельности, который сообщил, что на заправке производится наполнение баллонов с истекшим сроком освидетельствования. В январе 2018 года инспекция Уральского управления Ростехнадзора провела проверку станции и выявила еще ряд серьезных нарушений, которые суд счел угрожающими жизни и здоровью людей, способствующими возникновению угрозы причинения вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

ООО «Парадигма» нарушило несколько положений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность особо опасных объектов, а именно к этой категории относится автомобильная газозаправочная станция. В частности, этот объект не был зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Состояние сосуда для сжиженного газа (цистерны) не в полной мере соответствовало требованиям промышленной безопасности.

ООО «Парадигма» не имеет лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца особо опасного объекта. Претензии инспекторов возникли и к состоянию измерительной аппаратуры, в частности, манометра давления на сосуде со сжиженным газом. Установлено, что топливораздаточная колонка, применяемая на автозаправочных станциях, не имеет паспорта и руководства по эксплуатации организации-изготовителя. Кроме того, на автозаправочной станции производилось наполнение бытовых баллонов. Всего в списке нарушений — 11 пунктов.

Представитель ООО не оспаривал нарушения, но просил ограничиться предупреждением, ссылаясь на то, что часть нарушений, выявленных еще в январе 2018 года, уже устранена. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, признав частичное устранение нарушений лишь в качестве смягчающего обстоятельства. В результате ООО «Парадигма» было подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности автозаправочной станции на 60 суток.

«Судебные приставы, прибыв по адресу объекта, увидели отъезжающий от заправки автомобиль, но сторож, он же специалист-заправщик, попытался убедить приставов в том, что станция уже не работает, показав на объявление, магнитами (!) прикрепленное к металлическим створкам насосного бокса в приличном отдалении от самой станции. Судебными приставами были опечатаны все узлы сосуда со сжиженным газом, а также бокс с насосной аппаратурой. Руководитель организации попросил время для слива газа из недавно заполненной цистерны, на что судебные приставы сообщили, что готовы пойти навстречу в исполнении данной просьбы, но по предварительному согласованию даты и времени», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Сохранность пломб судебными приставами будет проверяться регулярно. В случае их нарушений руководителю ООО грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Фото предоставлено Сосновским РОСП.