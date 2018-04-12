«Газпром» объявил о возможном размере дивидендов 

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Правление "Газпрома" рекомендовало выплатить дивиденды за 2017 г. в размере 8,0397 руб. на акцию, как и годом ранее. На выплату дивидендов направят 190 млрд руб.
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ упала в 2017 г. до 100 млрд руб. Таким образом, компании придется использовать для выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет, сообщает "Интерфакс". Прибыль «Газпрома» уменьшилась, в том числе, из-за решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату в пользу «Нафтогаза Украины» $4,7 млрд «Газпром» обжаловал это решение, но создал резерв в размере 272,943 млрд руб. «Хотя инвестиции компании в ближайшие два года будут расти, мы абсолютно точно сохраним сбалансированную дивидендную политику. Объем дивидендных выплат в настоящее время составляет более 190 млрд руб., и, несмотря на рост инвестиционной программы „Газпрома“, в ближайшие годы дивидендные выплаты останутся на том же самом уровне — 190 млрд руб.», — отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Зампред «Газпрома» Андрей Круглов подтвердил приверженность компании этой схеме: «Они (дивиденды — ред.) будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать. Наша дивидендная политика состоит в том, что мы платим дивиденды не меньше, чем в предыдущем периоде».