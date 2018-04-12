Петербургским бизнесменам придётся смириться с проверками

Экономические показатели Петербурга растут, но в основном за счёт крупных предприятий. А малый и средний бизнес как были в городе на последних ролях, так и остаются. Этот неутешительный вывод следует из ежегодного доклада, с которым выступил в Законодательном собрании петербургский уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов

Те же проблемы

«Президент и премьер-министр не раз говорили, что мы не будем увеличивать налоги для предпринимателей, — напомнил бизнес-омбудсмен. — Но налоговые сборы постоянно растут».

Кроме того, по словам Абросимова, вопреки заявлениям руководителей страны усиливается административное давление на малый и средний бизнес, бизнесменам приходится заполнять всё больше различных бумаг, а вот профессионализм тех, кто проверяет предприятия, падает. Развиваться в таких условиях, естественно, трудно.

К этому добавляется и всё ещё не решённая проблема доступа к длинным и дешёвым деньгам: банки неохотно кредитуют предпринимателей, а если и выделяют им финансирование, то на короткий срок и под большие проценты.

Но и с этим бы бизнесмены справились, если бы не кризисные явления: уровень доходов населения понизился, потребительский спрос упал, а значит люди стали меньше тратить в магазинах, реже ходить в кафе и рестораны, пользоваться услугами турфирм и салонов красоты. Следом, разумеется, упали и доходы предпринимателей.

Всё меняется

«Следующий фактор, который вызывает недовольство бизнес-сообщества — нестабильность законодательства», — заявил депутатам Александр Абросимов.

Он напомнил парламентариям, что они часто меняют правила, вводят новые запреты и ограничения, а из-за этого невозможно заниматься долгосрочным планированием бизнеса. Не отстают и исполнительные органы власти, которые постоянно корректируют процедуры, меняют требования к предпринимателям. left900 жалобпоступило в аппарат бизнес-омбудсмена в 2017 году. Это на 3 процента больше, чем годом ранее.

«При этом по-прежнему остро стоит вопрос выделения земельных участков для бизнеса», — признал уполномоченный.

Добавляют проблем и банки, которые порой вольно трактуют законодательство о воспрепятствовании отмыванию преступных доходов. В прошлом году они заблокировали 500 тысяч счетов, и далеко не всегда обоснованно: их претензии часто носят формальный характер.

Откуда клубника?

Из-за кризиса обратно в 90-е годы Петербург ещё не скатывается, но некоторые признаки этого бизнес-омбудсмен всё же подметил. Например, он сообщил, что торговцев возле станций метро, работающих без каких бы то ни было разрешений, становится больше. То, что они продают, никем не проверяется, качество товара сомнительное, зато цены низкие, и это привлекает горожан. Недавно, например, с рук начали продавать клубнику. Откуда она, где выращена — никто не знает. Какими химикатами её «кормили» — тем более. По словам Абросимова, в России клубника ещё не выросла — рановато. А значит, это, скорее всего, продукция средиземноморских стран, по всей видимости Греции . Непонятно, как она попала в Россию, но то, что ягоды не проходили никаких санитарных проверок — точно.

По мнению бизнес-омбудсмена, бороться с нелегалами нужно двумя путями. Кроме традиционного полицейско-административного способа нужно начать объяснять горожанам, что покупать продукты с рук небезопасно для здоровья. И если хоть какая-то часть потенциальных покупателей обойдёт лотки с неизвестно откуда привезённой клубникой стороной, спрос на товар упадёт, торговать им станет невыгодно — и нелегальные торговцы исчезнут сами собой. А петербуржцы не отравятся.

В «Хромой Лошади» и «Зимней вишне» погибли сотни наших соотечественников. Проверки систем противопожарной безопасности должны быть максимально жесткими, чтобы справки нельзя было купить ни за какие деньги. Естественно, после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» жалобы на проверки предприятий депутатов не особо тронули.

«Отмечается недостаточная компетентность лиц, проводящих проверки, требование избыточного, не предусмотренного законом количества документов и в некоторых случаях рост числа контрольно-надзорных мероприятий», — внушал парламентариям Амбросимов, но особого отклика не нашёл.

«Говорят, что проверки кошмарят бизнес, — вздохнул спикер Заксобрания Вячеслав Макаров . — Но когда это касается жизни наших людей или детей… В «Хромой Лошади» и «Зимней вишне» погибли сотни наших соотечественников. Проверки систем противопожарной безопасности должны быть максимально жесткими, чтобы справки нельзя было купить ни за какие деньги».

Макаров призвал не только не ослабевать, а наоборот — усиливать проверки безопасности, сделать их настоящими и бескомпромиссными. Хотя добавил, что перегибать палку не надо: инспекторы должны подходить к делу разумно и помнить о своей ответственности.

«Есть проверки, которые проводят для галочки, — заметил Макаров. — Здесь нужно разбираться, чтобы предприниматели могли спокойно работать».