Свыше 12,5 тыс. предпринимателей перешли на онлайн‑кассы в Подмосковье

«В настоящее время в Московской области на новый порядок применения контрольно-кассовой техники перешли свыше 12,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 22,5 тысяч юридических лиц. Зарегистрировано около 111 тысяч касс нового поколения. Переход к применению онлайн-касс позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес», — сказала Макарова.

Она добавила, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о сокращении налоговых отчетностей для бизнеса.