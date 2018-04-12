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Свыше 12,5 тыс. предпринимателей перешли на онлайн‑кассы в Подмосковье
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Свыше 12,5 тыс. предпринимателей перешли на онлайн‑кассы в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 12,5 тысяч предпринимателей в Московской области перешли на использование онлайн-касс, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы руководитель управления Федеральной налоговой службы России в Московской области Екатерина Макарова.
«В настоящее время в Московской области на новый порядок применения контрольно-кассовой техники перешли свыше 12,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 22,5 тысяч юридических лиц. Зарегистрировано около 111 тысяч касс нового поколения. Переход к применению онлайн-касс позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес», — сказала Макарова.
Она добавила, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о сокращении налоговых отчетностей для бизнеса.
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