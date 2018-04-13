Первый субботник в Печатниках пройдет на территории народного парка

Первый субботник, который состоится в Москве 14 апреля, проведут в Печатниках на территории народного парка, расположенного по адресу ул. Гурьянова, влд. 83. Об этом сообщили в управе района.

Коммунальщики и активисты района уберут мусор, прогребут газон. На месте сбора участников обеспечат необходимым инвентарем: метлами, граблями, мешками и лопатами. Принять участие в очистке территории парка могут все желающие. Начало работ в 10.00.

Во время второго субботника москвичи помогут убрать территорию у кинотеатра «Тула». (то)