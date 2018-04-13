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Первый субботник в Печатниках пройдет на территории народного парка
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Первый субботник в Печатниках пройдет на территории народного парка 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Первый субботник, который состоится в Москве 14 апреля, проведут в Печатниках на территории народного парка, расположенного по адресу ул. Гурьянова, влд. 83. Об этом сообщили в управе района.
Коммунальщики и активисты района уберут мусор, прогребут газон. На месте сбора участников обеспечат необходимым инвентарем: метлами, граблями, мешками и лопатами. Принять участие в очистке территории парка могут все желающие. Начало работ в 10.00.
Во время второго субботника москвичи помогут убрать территорию у кинотеатра «Тула». (то)
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