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Китовая акула поплавала в компании туристов
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Китовая акула поплавала в компании туристов 

Мир24 1 час назад
Китовая акула вновь продемонстрировала дружелюбное отношение к людям — видео совместного плавания гигантской рыбы с туристами попало в Сеть, передает телеканал «МИР 24».
Запись сделана жителем Мексики во время морской экскурсии. На ней огромная акула неожиданно поднимается из глубин, неспешно плывет рядом с людьми и совершенно на них не реагирует.
Китовая акула — крупнейшая из акул, а также самая большая из рыб. Ее размер может достигать 20 метров. В отличие от большинства акул питается преимущественно одним планктоном. Обычно держится у поверхности воды. Плавает медленно и не представляет никакой опасности для человека — не реагирует на ныряльщиков, которые могут дотрагиваться до нее и даже кататься на ее спине.
В марте сообщалось, как пожилой австралиец голыми руками отбился от хищной разновидности акул. Когда акула попыталась напасть 69-летнего местного жителя, он не растерялся и нанес ей несколько сильных ударов в нос. Хищница предпочла ретироваться.
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