Ещё
Путин поздравил коллектив Курчатовского института с 75-летним юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил коллектив Курчатовского института с 75-летним юбилеем 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем коллектив и ветеранов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», отметив высокую значимость разработок института для нашей страны. Текст поздравления опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Основание Института стало большим, значимым событием в жизни страны, на десятилетия вперёд определило основной вектор развития отечественной науки, стратегически важных отраслей экономики. Вы по праву можете гордиться именами выдающихся ученых, исследователей, инженеров, конструкторов, специалистов, их открытиями и яркими достижениями", — говорится в поздравлении.
По словам президента, созданные в стенах института атомные реакторы, используемые в промышленности, судостроении, медицине, космическом и оборонном комплексах, «стали символами мощи нашего государства, примером настоящей командной, высокопрофессиональной работы коллектива института над масштабными общенациональными проектами».
Глава государства отметил, что работа института отвечает потребностям времени и работает на успех страны. «Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции предшественников, трудитесь на переднем крае науки, решаете задачи, которые имеют принципиальное значение для будущего России и всего человечества. При этом ценно, что результаты ваших фундаментальных, пионерских исследований находят воплощение на практике», — добавил президент.
ТАСС: последние новости
Источник: экипажи "Аэрофлота" имеют достаточное количество открытых виз в США Книга Якунина: неприязнь Меркель к русским объясняется украденным в детстве велосипедом Медведев: страна гордится теми, кто делает Россию великой космической державой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе148
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому112
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ82
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение