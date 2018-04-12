Путин поздравил коллектив Курчатовского института с 75-летним юбилеем

"Основание Института стало большим, значимым событием в жизни страны, на десятилетия вперёд определило основной вектор развития отечественной науки, стратегически важных отраслей экономики. Вы по праву можете гордиться именами выдающихся ученых, исследователей, инженеров, конструкторов, специалистов, их открытиями и яркими достижениями", — говорится в поздравлении.

По словам президента, созданные в стенах института атомные реакторы, используемые в промышленности, судостроении, медицине, космическом и оборонном комплексах, «стали символами мощи нашего государства, примером настоящей командной, высокопрофессиональной работы коллектива института над масштабными общенациональными проектами».