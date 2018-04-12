Путин поздравил коллектив Курчатовского института с 75-летним юбилеем 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем коллектив и ветеранов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», отметив высокую значимость разработок института для нашей страны. Текст поздравления опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Основание Института стало большим, значимым событием в жизни страны, на десятилетия вперёд определило основной вектор развития отечественной науки, стратегически важных отраслей экономики. Вы по праву можете гордиться именами выдающихся ученых, исследователей, инженеров, конструкторов, специалистов, их открытиями и яркими достижениями", — говорится в поздравлении.
По словам президента, созданные в стенах института атомные реакторы, используемые в промышленности, судостроении, медицине, космическом и оборонном комплексах, «стали символами мощи нашего государства, примером настоящей командной, высокопрофессиональной работы коллектива института над масштабными общенациональными проектами».
Глава государства отметил, что работа института отвечает потребностям времени и работает на успех страны. «Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции предшественников, трудитесь на переднем крае науки, решаете задачи, которые имеют принципиальное значение для будущего России и всего человечества. При этом ценно, что результаты ваших фундаментальных, пионерских исследований находят воплощение на практике», — добавил президент.