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Дорожники Луги запускают в работу асфальтобетонный завод
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Дорожники Луги запускают в работу асфальтобетонный завод 

Ivyborg.ru 49 минут назад
Фото: ДорИнфо
В Лужском районе возобновит работу асфальтобетонный завод, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Лужское дорожное ремонтно-строительное управление запустит собственный асфальтобетонный завод (АБЗ) производительностью до 200 тонн асфальта в сутки. Инвестиции в запуск производства составили 300 тыс. рублей.
Запуск завода позволит лужским дорожникам оперативно проводить срочный ремонт деформаций асфальта на обслуживаемых трассах.
Напомним, что собственный АБЗ также действует у Лодейнопольского дорожно-ремонтного управления.
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