Дорожники Луги запускают в работу асфальтобетонный завод 

В Лужском районе возобновит работу асфальтобетонный завод, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Лужское дорожное ремонтно-строительное управление запустит собственный асфальтобетонный завод (АБЗ) производительностью до 200 тонн асфальта в сутки. Инвестиции в запуск производства составили 300 тыс. рублей.
Запуск завода позволит лужским дорожникам оперативно проводить срочный ремонт деформаций асфальта на обслуживаемых трассах.
Напомним, что собственный АБЗ также действует у Лодейнопольского дорожно-ремонтного управления.