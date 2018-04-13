Дорожники Луги запускают в работу асфальтобетонный завод

В Лужском районе возобновит работу асфальтобетонный завод, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Лужское дорожное ремонтно-строительное управление запустит собственный асфальтобетонный завод (АБЗ) производительностью до 200 тонн асфальта в сутки. Инвестиции в запуск производства составили 300 тыс. рублей.

Запуск завода позволит лужским дорожникам оперативно проводить срочный ремонт деформаций асфальта на обслуживаемых трассах.

Напомним, что собственный АБЗ также действует у Лодейнопольского дорожно-ремонтного управления.