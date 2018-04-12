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В Волгограде состоится туристический фотокросс
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В Волгограде состоится туристический фотокросс 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Туристический фотокросс пройдет в Волгограде с 5 по 7 мая. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, участникам предстоит за определенное время не только ответить на вопросы по истории, архитектуре, географии города, но и сфотографировать правильный вариант. При оценке работ будут учитываться точность ответа и художественное исполнение снимков. Отметим, участвовать в фотокроссе могут команды из двух-четырех человек в возрасте от 16 лет со своей техникой. Подведение итогов состоится 7 мая. Работы победителей и участников конкурса будут опубликованы в официальных аккаунтах регионального «Агентства развития туризма и социокультурных проектов» в соцсетях.
Заявки принимаются по электронной почте s.semenov@welcomevolgograd.com. Подробную информацию о фотокроссе можно получить по телефону 8 (8442) 959519.
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