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Жители Реутова 14 апреля смогут увидеть выставку метеоритов и запуск планеров
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Жители Реутова 14 апреля смогут увидеть выставку метеоритов и запуск планеров 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти подмосковного Реутова ко Дню космонавтики подготовили праздничную научно-познавательную программу, основные торжества развернутся 14 апреля, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.
По данным Реутовского информагентства, 14 апреля в Центральном парке Реутова пройдут мастер-классы по складыванию бумажных самолетиков и ветрячков, а представители клуба «Микрофото» расскажут о секретах съемки миниатюрных объектов. Также в празднике примет участие исследователь метеоритов Тимур Крячко, который покажет коллекцию фрагментов небесных тел, а авиамоделист Юрий Рождествин расскажет о судьбе героев-летчиков и со своими воспитанниками проведет показательный запуск планеров.
«Наукоград Реутов по праву может считаться одной из колыбелей российской космонавтики, наше градообразующее предприятие «НПО Машиностроения», стояло у истоков первых полетов, проектировало и создавало космические аппараты и целые орбитальные комплексы. Поэтому праздник Космонавтики — это праздник практически каждого горожанина, и чтобы сделать его незабываемым администрация города приготовила обширную и познавательную программу», — сказал Каторов.
По его словам, в рамках праздника научно-познавательную программу представит передвижной планетарий. Здесь будут показаны документальные фильмы «Восемь планет млечного пути» и «Рождение солнечной системы». Самые маленькие посетители увидят мультфильм «Затерянный риф». Отмечается, что вход в планетарий 14 апреля будет бесплатным.
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