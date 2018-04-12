Жители Реутова 14 апреля смогут увидеть выставку метеоритов и запуск планеров

Власти подмосковного Реутова ко Дню космонавтики подготовили праздничную научно-познавательную программу, основные торжества развернутся 14 апреля, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов

По данным Реутовского информагентства, 14 апреля в Центральном парке Реутова пройдут мастер-классы по складыванию бумажных самолетиков и ветрячков, а представители клуба «Микрофото» расскажут о секретах съемки миниатюрных объектов. Также в празднике примет участие исследователь метеоритов Тимур Крячко , который покажет коллекцию фрагментов небесных тел, а авиамоделист Юрий Рождествин расскажет о судьбе героев-летчиков и со своими воспитанниками проведет показательный запуск планеров.

«Наукоград Реутов по праву может считаться одной из колыбелей российской космонавтики, наше градообразующее предприятие «НПО Машиностроения», стояло у истоков первых полетов, проектировало и создавало космические аппараты и целые орбитальные комплексы. Поэтому праздник Космонавтики — это праздник практически каждого горожанина, и чтобы сделать его незабываемым администрация города приготовила обширную и познавательную программу», — сказал Каторов.

По его словам, в рамках праздника научно-познавательную программу представит передвижной планетарий. Здесь будут показаны документальные фильмы «Восемь планет млечного пути» и «Рождение солнечной системы». Самые маленькие посетители увидят мультфильм «Затерянный риф». Отмечается, что вход в планетарий 14 апреля будет бесплатным.