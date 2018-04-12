Поголовье застрахованных животных по просубсидированным договорам страхования в Подмосковье увеличилось в 11 раз 

Об этом стало известно на совещании в Минсельхозе РФ по вопросу «О результатах сельскохозяйственного страхования в 2017 году, а также о планах по корректировке нормативно-правовой базы в части сельхозстрахования с государственной поддержкой в 2018 году».
Московская область находится в лидерах по количеству застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, и на третьем месте в рейтинге регионов, увеличивших поголовье животных по договорам сельскохозяйственного страхования, просубсидированных в 2017 году. Это в 10, 9 раз больше по сравнению с 2016 годом
— Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам министра, субсидии по этому виду поддержки получили такие крупные производители Московской области как ЗАО «Петелинская птицефабрика» и ЗАО «Моссельпром», Группы компаний «Черкизово», свиноводческие комплексы ООО «Кампоферма» и ООО «СПФ Агро», и другие.
Мы надеемся, что и дальше возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования животных будет востребованной мерой поддержки у сельхозтоваропроизводителей Московской области
— Андрей Разин.