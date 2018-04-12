Число субсидий для страхования с/х животных в Подмосковье увеличилось в 11 раз в 2017 г

Предприятия в Московской области получили субсидий на страхование сельскохозяйственных животных почти в 11 раз больше в 2017 году, чем в 2016-м, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. «Московская область находится в лидерах по количеству застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, и на третьем месте в рейтинге регионов, увеличивших поголовье животных по договорам сельскохозяйственного страхования, просубсидированных в 2017 году. Это в 10,9 раз больше по сравнению с 2016 годом», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин По словам министра, субсидии по этому виду поддержки получили такие крупные производители Московской области как ЗАО «Петелинская птицефабрика» и ЗАО «Моссельпром», Группы компаний «Черкизово» , свиноводческие комплексы ООО «Кампоферма» и ООО «СПФ Агро», и другие. «Мы надеемся, что и дальше возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования животных будет востребованной мерой поддержки у сельхозтоваропроизводителей Московской области», — добавил Андрей Разин.