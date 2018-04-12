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В День космонавтики посетители ТЦ «Авиапарк» с именами Юрий и Валентина могут бесплатно полетать в аэротрубе
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В День космонавтики посетители ТЦ «Авиапарк» с именами Юрий и Валентина могут бесплатно полетать в аэротрубе 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В День космонавтики все посетители с именами первых космонавтов, Юрий и Валентина, могут бесплатно полетать в аэротрубе (в течение всего дня с 12:00 до 21:00) и получить навыки пилотирования в тренажере самолета Л-39 Альбатрос в SimDream.
«Аэротруба «I CAN FLY» представляет из себя аэродинамический тренажер, который полностью имитирует свободный полет со скоростью от 190 до 270 км/ч, позволяя комфортно и безопасно летать, выполняя различные трюки. Тренажер дает возможность испытать ощущение свободного полета на высоте до 10 метров. При этом эффект от полета в аэротрубе такой же как при прыжке с парашютом. Минута полета в трубе приравнивается к одному совершенному парашютному прыжку», — говорится в сообщении.
Фото © Пресс-служба ТЦ «Авиапарк»
Летать в аэротрубе смогут и совсем юные Юры и Вали от 4-х лет, верхней возрастной границы по возрасту нет. Ограничения веса — 120 кг и более. Попасть на аэротрубу можно на втором этаже паркинга ТЦ. Напомним, что в 1 минуте от АВИАПАРКА недавно открылась станция метро «ЦСКА».
Чтобы получить бесплатный билет, нужно показать кассиру паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
Запись на полеты проходит по предварительной регистрации по телефону +7 (495) 508-20-18  Фото © Пресс-служба ТЦ «Авиапарк»
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение В День космонавтики посетители ТЦ «Авиапарк» с именами Юрий и Валентина могут бесплатно полетать в аэротрубе появились сначала на Москва Меняется.
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