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Дорожку во дворе на Изумрудной восстановят в начале мая
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Дорожку во дворе на Изумрудной восстановят в начале мая 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Пешеходную дорожку, разрушенную во время строительных работ во дворе дома 4 на Изумрудной улице, восстановят в начале мая. Там меняли трансформатор и не привели в порядок территорию. Об этом сообщил глава управы Лосиноостровского района Павел Литовченко.
— В управу поступило обращение о том, что по данному адресу вовремя не восстановлено благоустройство территории после разрытий: разрушена дорожка рядом с детской площадкой, — говорит Литовченко. — В результате осмотра данной территории факт подтвержден.
По его словам, территорию приведут в порядок в мае.
Напомним, кроме портала «Наш город», сообщить о какой-либо проблеме во дворе можно в диспетчерскую по месту жительства либо написать письмо в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)
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