Дорожку во дворе на Изумрудной восстановят в начале мая

Пешеходную дорожку, разрушенную во время строительных работ во дворе дома 4 на Изумрудной улице, восстановят в начале мая. Там меняли трансформатор и не привели в порядок территорию. Об этом сообщил глава управы Лосиноостровского района Павел Литовченко.

— В управу поступило обращение о том, что по данному адресу вовремя не восстановлено благоустройство территории после разрытий: разрушена дорожка рядом с детской площадкой, — говорит Литовченко. — В результате осмотра данной территории факт подтвержден.

По его словам, территорию приведут в порядок в мае.

Напомним, кроме портала «Наш город», сообщить о какой-либо проблеме во дворе можно в диспетчерскую по месту жительства либо написать письмо в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)