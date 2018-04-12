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В Челябинске создадут 8 тысяч платных парковочных мест
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В Челябинске создадут 8 тысяч платных парковочных мест 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Соглашение с московскими инвесторами подписано, в ближайшие четыре года в городе должно появиться почти 8 тысяч платных парковочных мест, сообщил во время он-лайн трансляции глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Реализация проекта создания единого парковочного пространства в Челябинске начнётся в мае. Концессионное соглашение с московской инвестиционной компанией подписано. В рамках первого этапа будет создано 20 платных парковочных мест в центре города.
А в ближайшие четыре года на территории Центрального и Советского района создадут ещё около 8 тысяч мест. Перечень дорог, где стоянка будет платной, размещена на сайте администрации ещё в конце 2017 года. В основном обозначены центральные улицы: пр. Ленина, Труда, Театральная площадь, Васенко, Тимирязера, Карла Маркса, Тернопольская и т.д.
Компания, которая будет заниматься устройством платного паркинга, планирует перечислять 10% прибыли в городской бюджет. За оговоренный в соглашении срок в 14 лет, сумма составит около 700 млн рублей.
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