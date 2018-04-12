«Для начала 20 мест»: платные парковки в центре Челябинска начнут делать к концу весны

Челябинске приступают к созданию единого парковочного пространства. Его организацией займётся компания «РВМ Капитал». Власти подписали с ней соглашение. Об этом сообщил 12 апреля глава города Евгений Тефтелев во время общения с читателями 74.ru в режиме онлайн.

— Соглашение подписано. По первому этапу создания платных парковок в центре города мы определимся в середине мая, — рассказал Евгений Тефтелев . — Перечень улиц большой. Но для начала мы планируем создать 20 парковочных мест. В процессе будут задействованы как москвичи, так и челябинские ребята.

Московская инвестиционная группа «РВМ Капитал», занимавшаяся разработкой проекта, ранее пообещала перечислить в бюджет города 2,5 миллиарда рублей. В Центральном и Советском районах планируют создать восемь тысяч платных парковочных мест в течение ближайших четырёх лет.

Челябинская мэрия опубликовала список адресов, где за стоянку машин с автомобилистов будут брать деньги. Платные парковки сделают от автодороги «Меридиан» до городского бора, от улиц Курчатова и Худякова до Труда. Всего в документе 68 адресов на 38 улицах. В числе прочих: Васенко, Витебская, Воровского, Елькина, Карла Маркса , Кирова, Коммуны, Красная, проспект Ленина, Лесопарковая, Плеханова, площади МОПРа, Революции, Ярославского, Привокзальная, улица Пушкина, Российская, Свердловский проспект, Энгельса, Энтузиастов, Тимирязева, Труда, Цвиллинга, Советская, Сони Кривой

Мы поинтересовались у читателей 74.ru, готовы ли они платить за парковку своих автомобилей. Более 42% опрошенных ответили, что не будут пользоваться платными парковками вообще, почти 36% сказали, что платить не будут. Остальные поддержали проект создания единого парковочного создания. При этом 13,2% уточнили, что готовы платить, только если появятся новые парковочные места.