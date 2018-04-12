Дышащая гениталиями «черепаха-панк» оказалась на грани вымирания

Черепаха вида Elusor macrurus оказалась на грани вымирания. Об этом сообщило издание The Guardian.

Зоологическое общество Лондона поместило черепаху на 29 место в списке самых уязвимых пресмыкающихся мира. Ученые отмечают, что мирный характер этих животных привел к тому, что австралийцы нередко заводят их в качестве домашних питомцев. Это и привело к массовому вымиранию необычных черепах.

Зоолог Рикки Гамбс (Rikki Gumbs), принимавший активное участие в составлении списка, отметил, что рептилии часто остаются незамеченными среди экологов и защитников животных. «Гораздо больше внимания достается птицам и млекопитающим. Но наш список подчеркивает, какие это уникальные, уязвимые и потрясающие это существа», — отметил он.

Такие черепахи живут только в реке Мэриавстралийского штата Квинсленд. У 40-сантиметровых пресмыкающихся имеется ярко-зеленый «ирокезом» из водорослей, которые растут по всему их телу. Elusor macrurus способны дышать через клоаку и гениталии. Хвост мужских особей считается самым длинным среди всех черепах мира.