Удмуртия протестирует блокчейн в управлении сельхозземлями и госсобственностью 

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Удмуртии планирует протестировать блокчейн-технологии в государственном управлении в 2018 году. Пилотными могут стать проекты в сфере контроля за сельскохозяйственными угодьями и государственной и муниципальной собственностью. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики Александр Свинин.
"Мы сейчас находимся на стадии выбора проектов для тестирования блокчейн-технологий в госуправлении в 2018 году. Скорее всего это будет тема с вовлечением земли в сельхозоборот и с управлением государственной и муниципальной недвижимостью", — сказал Свинин.
Он отметил, что в Удмуртии есть все необходимые условия для тестирования передовых информационных проектов.
"В Удмуртии 6% валового регионального продукта создает IT-сфера, то есть у нас своих IT-компаний большое количество. Также мы специально для этого создали в новом правительстве целое министерство IT и новых технологий. У них есть свой центр информатизации и там порядка 60 программистов работает. Есть и бизнес, и государственные инструменты для реализации подобных проектов", — пояснил Свинин.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.