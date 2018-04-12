Удмуртия протестирует блокчейн в управлении сельхозземлями и госсобственностью

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Правительство Удмуртии планирует протестировать блокчейн-технологии в государственном управлении в 2018 году. Пилотными могут стать проекты в сфере контроля за сельскохозяйственными угодьями и государственной и муниципальной собственностью. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики Александр Свинин.

"Мы сейчас находимся на стадии выбора проектов для тестирования блокчейн-технологий в госуправлении в 2018 году. Скорее всего это будет тема с вовлечением земли в сельхозоборот и с управлением государственной и муниципальной недвижимостью", — сказал Свинин.

Он отметил, что в Удмуртии есть все необходимые условия для тестирования передовых информационных проектов.

"В Удмуртии 6% валового регионального продукта создает IT-сфера, то есть у нас своих IT-компаний большое количество. Также мы специально для этого создали в новом правительстве целое министерство IT и новых технологий. У них есть свой центр информатизации и там порядка 60 программистов работает. Есть и бизнес, и государственные инструменты для реализации подобных проектов", — пояснил Свинин.