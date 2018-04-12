Новая строка появится в квитанциях жителей Карелии

В республике приступает к работе региональный оператор по вывозу мусора.

Карелии 1 мая 2018 года приступает к своей деятельности ООО «Автоспецтранс» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Среди новшеств, которые коснутся или уже коснулись потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, — заключение договоров с ООО «Автоспецтранс» всех владельцев помещений в многоквартирном доме, хозяев частных домовладений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно договору регоператор будет отвечать за полный цикл обращения с ТКО, начиная от их приемки и транспортировки, заканчивая обработкой и захоронением. При этом собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионального оператора.

Кроме того, вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО, плата за которую входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанциях у жителей Карелии появится отдельная строка — коммунальная услуга по обращению с ТКО, размер платы за которую будет рассчитываться по тарифам, которые установит Госкомитет РК по ценам и тарифам в конце апреля 2018 года. Соответственно составляющая платы за содержание жилого помещения в этой части будет исключена.